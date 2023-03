Morto Robert Blake, addio alla star delle Simpatiche Canaglie che lavorò con David Lynch

Robert Blake, attore molto noto per aver partecipato a diverse serie tv e film nel corso della carriera, è scomparso all'età di 89 anni. Deadline ha riportato la conferma della morte di Blake annunciata dalla nipote. La vita e la carriera di Robert Blake sono state costellate di colpi di scena e periodi controversi.

Nato in New Jersey da una famiglia di origine italiana con il nome di Michael James Gubitosi, Robert Blake si trasferì ben presto in California, dove iniziò un'intensa carriera da attore bambino principalmente nella celebre serie televisiva Simpatiche Canaglie, nella quale recitò dal 1939 al 1944 accreditato come Mickey Gubitosi.



Passò successivamente alla serie western Red Ryder nei panni di Little Beaver per poi cimentarsi anche al cinema in Il grande botto con Stanlio e Ollio, Perdutamente nel ruolo della versione bambina del personaggio di John Garfield e in Il tesoro della Sierra Madre opposto ad un divo del calibro di Humphrey Bogart. Negli anni '50 cambierà ufficialmente nome in Robert Blake e troverà enorme successo sul piccolo schermo nella serie televisiva Baretta nel ruolo del detective Tony Baretta, grazie al quale vincerà un Emmy e un Golden Globe - recuperate sul nostro sito i nomi dei vincitori dei Globes 2023 - e concluderà la propria carriera nel 1997, accettando di recitare nel ruolo di un uomo misterioso in Strade perdute di David Lynch.



La vita di Robert Blake è stata segnata da un fatto di cronaca; nel maggio 2001 la sua seconda moglie, Bonnie Lee Bakley, fu uccisa in un parcheggio di Los Angeles. Blake venne in seguito accusato di uxoricidio e assolto nel corso del processo a suo carico.



