E' morto Rick Dalton, aveva 90 anni: Quentin Tarantino lo annuncia sui social

E' morto Rick Dalton: lo ha annunciato, tra il serio e il faceto, il regista Quentin Tarantino tramite l'account ufficiale del suo noto podcast The Video Archives, che ospita con il co-sceneggiatore di Pulp Fiction Roger Avary.

Una serie di tweet - disponibili in calce - hanno annunciato la morte del mitico attore fittizio protagonista di C'era una volta a Hollywood, interpretato da Leonardo DiCaprio, rendendo noto anche che la prossima settimana andrà in onda "un episodio commemorativo progettato da Quentin, che presenterà alcuni dei migliori ruoli di Rick". Per chi non lo sapesse, il podcast Video Archives è il programma in cui Tarantino e Avary "rivisitano film classici su VHS e scoprono nuovi titoli preferiti". Di solito i nuovi episodi arrivano ogni due martedì, ma a quanto pare il programma è stato accelerato per accogliere questa scioccante e triste breaking news.

Nato nel 1933, l'attore è venuto a mancare a 90 anni. Lo ricordiamo per titoli leggendari come ‘Nebraska Jim’, ‘Tanner’ o ancora ‘Uccidimi subito Ringo, disse il Gringo’, ma soprattutto per i noti fatti di cronaca legati alla Famiglia Manson, cui insieme alla sua celebre controfigura Cliff Booth diede fuoco con un lanciafiamme nella piscina della sua villa in Cielo Drive dopo un’invasione domestica l’8 agosto del 1969. Ci mancherai, Rick".

Speriamo che l'autore abbia escogitato per lui qualche sorta di omaggio nel suo prossimo film The Movie Critic.