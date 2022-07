È morto L.Q. Jones, feticcio di Sam Peckinpah: insieme fecero la storia del western

Quello di L.Q. Jones è uno di quei nomi capaci di segnare per sempre la storia del cinema americano e del piccolo schermo di genere. Attivissimo nei western di Sam Peckinpah, lavorò anche con Martin Scorsese. E produsse, diresse e scrisse A Boy and His Dog, cult post-apocalittico che influenzò Mad Max di George Miller.

Si è spento alla veneranda età di 94, L. Q. Jones, nato Justice Ellis McQueen prima di coniare il suo nome d’arte – che lo avrebbe accompagnato per tutto il corso di una carriera durata 70 anni – nel 1955, suo anno di debutto. Tuttavia, quel nome rimarrà sconosciuto ai più fra le nuove generazioni e anche fra le vecchie, nonostante il suo lavoro abbia influenzato indissolubilmente una quantità impressionante di stili, eredità e culture cinematografiche e non solo, considerata anche la sua carriera di lungo corso sul piccolo schermo.

La collaborazione più proficua la intessé sicuramente con il regista culto del western americano Sam Peckinpah, recitando nei suoi film Sfida nell'Alta Sierra (1962), Sierra Charriba (1965), Il mucchio selvaggio (1969), La ballata di Cable Hogue (1970) e Pat Garrett e Billy Kid (1973). Altri grandi nomi da cui si fece dirigere includono Don Siegel (L’invasione degli ultracorpi e Fuga da Alcatraz) nel film I cadetti della 3ª brigata del 1955; Roland Emmerich (Indipendence Day e The Day After Tomorrow) ne Il Patriota del 2000; Martin Scorsese in Casinò del 1995. Apparve anche ne La maschera di Zorro del 1998 con Antonio Banderas e Catherine Zeta Jones.

Su piccolo schermo non fu da meno, da Walker Texas Ranger a Il Virginiano, quest’ultimo citato a più riprese da Quentin Tarantino – anche in Grindhouse - A prova di morte – come una delle sue influenze. Ma la storia del cinema la cambiò anche dall’altra parte della cinepresa, prima offrendosi come produttore esecutivo e poi andando a sostituire direttamente regista e sceneggiatore per A Boy and His Dog, adattamento postnucleare dal romanzo di Harlan Ellison. La commedia nera post-apocalittica segue un adolescente e il suo cane telepatico mentre combattono per la sopravvivenza negli Stati Uniti del 2024 dopo gli effetti devastanti della ricaduta nucleare. Interpretato da Don Johnson e Jason Robards, il film si è guadagnato la reputazione di cult, con il regista George Miller che lo ha citato come influenza per la saga ancora immortale dei Mad Max.