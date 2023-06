È morto Philippe Pozzo di Borgo, l'imprenditore tetraplegico che ispirò Quasi amici

È morto a all'età di 72 anni Philippe Pozzo di Borgo, l'uomo tetraplegico che ha ispirato il film del 2011 Quasi amici. Il decesso, avvenuto a Marrakech, è stato annunciato dal quotidiano francese Le Figaro.

Nato nel 1951, all'età di 42 anni (poco dopo la morte della moglie) subisce un tragico incidente in parapendio che lo lascia paralizzato dal collo in giù. Decide di raccontare la sua esperienza nel libro Il diavolo custode, dopodiché viene affiancato dal badante Abdel Yasmin Sellou (uomo algerino appena uscito di galera). Il rapporto, inizialmente difficile, si apre poi a un gran numero di momenti profondi e divertenti; così, la vita "ingessata" dell'imprenditore e aristocratico si fa sempre più ricca emotivamente grazie al supporto fisico e psicologico del suo nuovo amico. Per approfondire l'argomento, una domanda sorge spontanea: di che malattia soffre il protagonista di Quasi amici?

Scritto e diretto da Oliver Nakache ed Éric Toledano, Quasi amici ha debuttato nelle sale francesi il 2 novembre 2011, mentre in quelle italiane il 24 febbraio 2012. Il film ha ottenuto il Premio César come miglior attore (Omar Sy), a cui si aggiungono la nomination Golden Globe per il miglior film straniero e svariati altri riconoscimenti. A livello mondiale ha incassato oltre 426 milioni di dollari, diventando il secondo film francese più remunerativo fino al 2014 – quando è stato superato da Lucy. Nel cast, invece, ricordiamo François Cluzet (Philippe), Omar Sy (Bakari "Driss" Bassari), Anne Le Ny (Yvonne) e Audrey Fleurot (Magalie).

