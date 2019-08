E' morto Peter Fonda, la star di Easy Rider aveva 79 anni

Peter Fonda, celebre star di Easy Rider e attore simbolo della controcultura giovanile degli anni '60, è scomparso ieri a causa di problemi respiratori dovuti a un cancro ai polmoni. Aveva 79 anni.

Figlio di Henry Fonda e fratello di Jane Fonda, l'attore ha esordito a Broadway nel 1961 nello spettacolo "Blood, Sweat and Stanley Poole" di William e James Goldman, per poi iniziare la sua carriera a Hollywood nel 1963 con la commedia romantica Tammy and the Doctor e nel film di guerra I Vincitori.

Il ruolo che lo ha reso famoso in tutto il mondo è stato quello in Easy Rider, il road movie per eccellenza del 1969 con Dennis Hopper e Jack Nicholson che Fonda ha co-scritto, prodotto e interpretato. Manifesto della cultura hippie degli anni '60, Easy Rider ha segnato profondamente un'intera generazione e nel 1998 è stato aggiunto al National Film Registry per la sua "rilevanza culturale, storica ed estetica".

Nella sua carriera è stato nominato all'Oscar per la sua performance da protagonista ne L'oro di Ulisse; tra i suoi film di maggior successo ricordiamo anche Quel treno per Yuma di James Mangold e L'inglese e Ocean's Twelve di Steven Soderbergh.

Fonda negli anni si è anche cimentato dietro la macchina da presa partendo nel 1972 con il western Il ritorno di Harry Collings per poi dirigere il film di fantascienza Idaho Transfer con Keith Corraden e infine Wanda Nevada nel 1979.