È morto Peter Bogdanovich: addio al regista di Paper Moon e L'Ultimo Spettacolo

Il mondo del cinema si trova in queste ore a dover registrare un'altra, dolorosissima scomparsa: poche ore fa si è infatti spento nella sua abitazione di Los Angeles il celebre regista Peter Bogdanovich, indimenticato autore di film come Paper Moon, Ma Papà di Manda Sola? e L'Ultimo Spettacolo.

Nato il 30 luglio del 1939, Bogdanovich si è distinto nel corso della sua carriera per una vera e propria adorazione della Hollywood della cosiddetta Età dell'Oro: grandissimo ammiratore di mostri sacri come John Ford e Frank Capra, Bogdanovich mise tutto il suo amore per quell'indimenticabile periodo della storia del cinema in film come i già citati Paper Moon, L'Ultimo Spettacolo a Ma Papà ti Manda Sola?, ma anche Vecchia America, Saint Jack e Dietro la Maschera.

Alla carriera da regista, Bogdanovich ha poi spesso affiancato alcuni ingaggi da attore: nel 1972 si tolse la soddisfazione di venir diretto da Orson Wells in The Other Side of the Wind, mentre in anni più recenti l'abbiamo visto fare la sua comparsa ne I Soprano, How I Met Your Mother e It - Capitolo 2, sua ultima apparizione sul grande schermo.

Stando al comunicato, Bogdanovich si sarebbe spento in serenità e per cause naturali: per ricordare il grande regista, vi lasciamo qui la nostra recensione di Tutto può Accadere a Broadway, suo ultimo film uscito nel 2014.