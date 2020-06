Morto il padre di Mel Gibson: era un fanatico religioso e negazionista

Un grave lutto ha colpito il premio Oscar Mel Gibson. Il padre dell'attore e regista, Hutton Gibson, è scomparso all'età di 101 anni. La notizia della scomparsa non è stata comunicata dalla famiglia ma la morte di Gibson sr. è stata notata dalla stampa in maniera del tutto casuale. Hutton Gibson era noto soprattutto per le sue controverse idee.

Gibson sr. era un fanatico cattolico e in più di un'occasione si era espresso pubblicamente in maniera molto dura nei confronti di Giovanni Paolo II, definendolo 'baciato dal Corano' e negando la sua autorità, mettendo in discussione il Concilio Vaticano II, a suo dire 'un complotto massonico'.

Trasferitosi negli Stati Uniti dall'Australia, Hutton Gibson era conosciuto negli ambienti ultraconservatori anche per aver fondato una propria setta, denominata Alleanza per la tradizione cattolica.



Le dichiarazioni che fecero maggiormente discutere arrivarono durante la produzione de La passione di Cristo, film diretto dal figlio Mel Gibson, che ripercorre le ultime ore di vita di Gesù di Nazareth (Jim Caviezel), dall'arresto nel Getsemani alla crocifissione fino alla resurrezione. Proprio in quel periodo Hutton Gibson rilasciò alcune folli dichiarazioni antisemite che misero in difficoltà lo stesso Mel Gibson, dichiarando alla stampa che a suo parere l'Olocausto era soprattutto una grande invenzione, mettendo in dubbio l'operato dei nazisti e la morte di milioni di persone.



