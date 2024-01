È morto Norman Jewison, addio al grande regista hollywoodiano

Il regista e produttore Norman Jewison, tre volte candidato all'Oscar e tra i più celebri cineasti di Hollywood, è scomparso a Los Angeles all'età di 97 anni. Jewison è stato uno dei profili maggiormente influenti e significativi del cinema hollywoodiano tra gli anni '60 e gli anni '90, costellando la propria carriera di titoli diventati cult.

Nato a Toronto, la carriera cinematografica di Norman Jewison iniziò nei primi anni '60 con commedie leggere come Quel certo non so che, emergendo in seguito con opere dal maggior impegno sociale come La calda notte dell'ispettore Tibbs e successivamente con il dramma sindacale F.I.S.T. e altri film focalizzati sulle tensioni etniche come Storia di un soldato e la produzione di The Landlord.

Nominato sette volte al premio Oscar venne insignito soltanto dell'Irving G. Thalberg Memorial Award dall'Academy nel 1999.

Lavorò con Steve McQueen e Faye Dunaway in Il caso Thomas Crown e realizzò un adattamento per il cinema del musical rock Jesus Christ Superstar. Passò anche dalla black comedy con ...e giustizia per tutti, dirigendo Al Pacino e portando poi al cinema anche la trasposizione di Agnese di Dio, con un cast stellare da Jane Fonda a Anne Bancroft. Probabilmente il suo maggior successo di critica e pubblico fu Stregata dalla luna, con Cher, Olympia Dukakis. Stregata dalla luna è inserito anche tra i 7 film con grandi performance di Nicolas Cage, che vi recitò da giovanissimo. Proseguì la carriera anche negli anni '90 con I soldi degli altri, la rom-com Only You - Amore a prima vista, nel quale diresse Robert Downey Jr. e Marisa Tomei e Bogus, con protagonista Whoopi Goldberg.

Nel 2020, Jesus Christ Superstar compì 50 anni dalla sua uscita nelle sale