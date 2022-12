Morto Mike Hodges, addio al regista di Get Carter e Flash Gordon

All'età di 90 anni è scomparso il regista britannico Mike Hodges. La morte è stata confermata dal vecchio amico e produttore del suo ultimo film Mike Kaplan al Guardian. Il cineasta, conosciuto principalmente in patria, è scomparso sabato nella sua casa nel Dorset ma non è stata annunciata pubblicamente la causa del decesso.

Regista eclettico dai risultati piuttosto altalenanti, Mike Hodges ha spaziato in diversi generi, senza prediligere una determinata tipologia di film.

Conosciuto principalmente per i suoi gangster movie, tra i quali spicca Get Carter, la sua opera prima uscita nel 1971, Hodges aveva raggiunto un buon successo anche all'estero con l'adventure movie in salsa fantascientifica Flash Gordon, ideato e creato da Alex Raymond. Flash Gordon ispirò i registi Marvel, tra cui i fratelli Russo.



Hodges inizia a lavorare come commercialista prima di prestare servizio con la Royal Navy nei porti del nord dell'Inghilterra. Entra nel mondo dello spettacolo come operatore per la tv britannica e poi successivamente inizia a scrivere sceneggiature, passando ben presto alla regia. Tra i suoi film più noti L'uomo terminale con protagonista George Segal, Colpiscono senza pietà e Get Carter, entrambi con la star del cinema britannico, Michael Caine.



La sua ultima regia risale al 2003, quando ha diretto I'll Sleep When I'm Dead, con protagonisti Clive Owen, Charlotte Rampling e Malcolm McDowell.

Sul nostro sito è disponibile la recensione di Flash Gordon, uno dei cult girati da Mike Hodges.