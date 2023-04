Morto Michael Lerner, addio alla star di Barton Fink e X-Men - Giorni di un futuro passato

L'attore candidato al premio Oscar Michael Lerner, è scomparso all'età di 81 anni. Ad annunciare la morte di Lerner è stato il nipote Sam con un post su Instagram. Non sono state annunciate, al momento, le cause della scomparsa dell'attore, famoso per il suo ricco contributo all'industria cinematografica in diversi film.

"Abbiamo perso una leggenda la notte scorsa. È difficile esprimere a parole quanto fosse brillante mio zio Michael e quanto fosse influente per me. Le sue storie mi hanno ispirato e mi hanno fatto innamorare della recitazione. Era il tipo più figo, fiducioso e di talento e il fatto che fosse il mio sangue mi farà per sempre sentire speciale" ha scritto Sam Lerner in un post con le immagini dell'attore.



Il nipote, attore proprio come lo zio - che recitò in Elf, la commedia che Will Ferrell pensò gli stroncasse la carriera - l'ha definito 'pazzo ma nel migliore dei modi':"Sono così fortunato ad aver passato così tanto tempo con lui e siamo tutti così fortunati di poter continuare a guardare il suo lavoro per il resto del tempo. RIP Michael, goditi i tuoi sigari cubani illimitati, le comode sedie e l'infinita maratona cinematografica".



Nato a Brooklyn da una famiglia di origini rumene ed ebree, crebbe in diverse zone del borough di New York. Trasferitosi a Londra per frequentare l'accademia d'arte drammatica e poi a Los Angeles per un master, Lerner iniziò a lavorare come attore alla fine degli anni '60, accumulando diverse esperienze in tv e al cinema. Conobbe il primo successo nel 1991 con Harlem Nights, diretto da Eddie Murphy. Uno dei suoi ruoli più famosi è quello del produttore cinematografico Jack Lipnick in Barton Fink dei fratelli Coen, grazie al quale ottenne una candidatura al premio Oscar come attore non protagonista. Accumulò ulteriore esperienza sul grande schermo in film come Martin il marziano e Godzilla di Roland Emmerich, recitando anche in teatro con Madonna. Tornò a lavorare con i Coen - recuperate la recensione di A Serious Man - ed ebbe una parte in X-Men - Giorni di un futuro passato.