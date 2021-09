E' morto Melvin Van Peebles: addio al padrino del cinema black, scomparso a 89 anni

Melvin Van Peebles, il regista conosciuto come Il padrino del cinema nero e pioniere del circuito indipendente americano, è morto in queste ore nella sua casa di Manhattan all'età di 89 anni.

La sua morte è stata annunciata dal figlio Mario Van Peebles, anche lui attore e regista. Artista poliedrico che nel corso della sua carriera si è cimentato in diverse discipline, dal romanzo al teatro, dalla musica alla recitazione, Melvin Van Peebles è conosciuto soprattutto per Sweet Sweetback's Baadasssss Song, il suo terzo lungometraggio da regista nel quale ha anche recitato nel ruolo di protagonista. Uscito nel 1971, accese un intenso dibattito sociale e politico per il suo soggetto pieno di violenza esplosiva, sesso esplicito e soprattutto l'aspra critica nei confronti del potere bianco, ed è ricordato ancora oggi come uno dei migliori esempi di cinema blaxsloitation.

L'eredità fieramente indipendente di Van Peebles può essere vista ancora in alcuni dei film neri più importanti degli ultimi anni, da She's Gotta Have It di Spike Lee (1986) a Moonlight di Barry Jenkins (2016), passando ovviamente per Boyz n the Hood di John Singleton (1991), tutti autori ai quali Van Peebles ha esplicitamente aperto la strada e film che senza di lui probabilmente non sarebbero esistiti.

Come attore apparve anche in Lo squalo 4 e nella miniserie tv di Shining realizzata da Stephen King. Per altri approfondimenti recuperare il nostro Everycult su Jackie Brown, celebre film di Quentin Tarantino debitore da più punti di vista dell'opera di Van Peebles.