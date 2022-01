È morto Max Julien, il simbolo della 'blaxploitation' e protagonista di The Mack

Max Julien, che ha recitato in quello che molti considerano il più grande film di blaxploitation di tutti i tempi ovvero The Mack - Il marciapiede della violenza è morto all’età di 88 anni, come riferito da sua moglie Arabella Chavers Julien a The Hollywood Reporter.

La morte dell'attore, scrittore e produttore è stata confermata il giorno di Capodanno dal suo amico storico David F. Walker, autore di fumetti e regista, che ha reso omaggio a Julien su Instagram postando una foto e scrivendo: “Max Julien 1 gennaio 1945 - 1 gennaio 2022 Ho incontrato Max nel 1996. Era un grande essere umano e abbiamo avuto così tante conversazioni incredibili. Era brillante, esilarante e carismatico...RIP”, potete vedere il post in calce alla notizia.



Walker non ha specificato la causa della morte. Nel classico del 1973 The Mack, che includeva nel cast anche Richard Pryor, Julien ha interpretato John "Goldie" Mickens, un ex carcerato con un piano per consolidare denaro e influenza su Oakland. Quando Goldie sale al potere, si trova ad affrontare forze dell'ordine corrotte e forze nazionaliste nere che cercano di rimuovere la droga e la prostituzione dal quartiere. Il film rivoluzionario ha mantenuto un seguito fedele e ha influenzato artisti come Tupac, Jadakiss, Too Short, Jay-Z e Quentin Tarantino.



Un altro lutto ha colpito il mondo dello spettacolo in questi giorni, ovvero la scomparsa di Betty White all'età di 99 anni. L'attrice ha avuto una lunga e gloriosa carriera, ha recitato anche in Ricatto d'Amore con Ryan Reynolds e Sandra Bullock in un ruolo diventato iconico. Non perdetevi la nostra recensione di Ricatto d'Amore.