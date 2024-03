È morto M. Emmet Walsh: addio alla star di Blade Runner e Blood Simple

M. Emmet Walsh, il famoso attore caratterista diventato uno dei preferiti dei fan per le sue interpretazioni deliziosamente malvagie in film come Blood Simple, Blade Runner, Brubaker e The Jerk, è morto all'età di 88 anni.

Secondo quanto riportato, l'attore si è spento martedì a St. Albans, nel Vermont, come confermato dal suo manager di lunga data Sandy Joseph: la causa è stata arresto cardiaco: "Un vecchio professionista espertissimo del business di Hollywood per le parti secondarie, Walsh ha lasciato il segno in oltre 110 film: il suo sorriso da grosso bastardo si è sempre frapposto tra te e qualcos'altro - lo sapeva, e ne andava fiero", aveva scritto Nicolas Rapold in un profilo del 2011 dedicato all'attore per L.A. Weekly. Nello stesso pezzo, Walsh – che ha concluso la sua carriera con più di 230 crediti elencati su IMDb – ha riassunto la sua filosofia nei confronti della recitazione: “Non voglio che tu veda M. Emmet Walsh quando mi vedi sullo schermo. Voglio che tu veda un netturbino o un presidente di Princeton o qualsiasi altra cosa…Faccio di tutto, e gioco duro."

Nel corso della sua carriera l'attore ha interpretato un sergente di reclutamento dell'esercito in Alice's Restaurant (1969), una guardia carceraria in Little Big Man (1970), un medico in Airport '77 (1977), il bellicoso agente per la libertà vigilata di Dustin Hoffman nell'indimenticabile Straight Time (1978), un commerciante di legname corrotto in Brubaker (1980), il capo della polizia in Critters (1986), un governatore in The Milagro Beanfield War (1988) e uno sceriffo in Bitter Harvest (1993). Viene ricordato soprattutto per i suoi ruoli in Slap Shot (1977), in The Jerk (1979), in Blood Simple (1984), il film d'esordio dei fratelli Coen e ovviamente in Blade Runner di Ridley Scott, capostipite del genere cyberpunk nel quale interpretava il commissario di polizia capo del Rick Deckard di Harrison Ford.

Recentemente, a proposito di storia del cinema, è venuto a mancare anche David Bordwell.

