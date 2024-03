È morto Louis Gossett Jr, addio alla star di Watchmen e Ufficiale e gentiluomo

A pochi giorni dalla morte di M Emmet Walsh, in queste ore è venuto a mancare anche il mitico Louis Gossett Jr, indimenticabile attore di Ufficiale e gentiluomo, il cult con Richard Gere, e dell'acclamata serie tv Watchmen di Damon Lindelof.

In una dichiarazione ottenuta da The Hollywood Reporter, la sua famiglia ha fatto sapere: “È con nostro sincero rammarico che confermiamo che il nostro amato padre è morto questa mattina. Vorremmo ringraziare tutti per le loro condoglianze in questo momento difficile. Si prega di rispettare la privacy della famiglia”. Il cugino di primo grado Neal L. Gossett ha detto all'Associated Press che Gossett è morto a Santa Monica, non è stata fornita alcuna causa di morte ma l'attore ha annunciato nel 2010 di avere un cancro alla prostata.

Nel corso della sua lunga carriera, Louis Gossett Jr è stato il secondo uomo di colore a vincere un Oscar come attore, dopo Sidney Poitier nel 1964, e fu il primo a vincere la statuetta come miglior attore non protagonista: la vittoria arrivò con il ruolo di Ufficiale e Gentiluomo, per il quale si addestrò per 30 giorni presso la Divisione di Reclutamento del Corpo dei Marines: "Sapevo che dovevo sottopormi almeno ad un certo grado di questa esperienza per fare al meglio il mio lavoro", aveva scritto Gossett nella sua biografia del 2010, An Actor and a Gentleman. “I Marines mi hanno cambiato”.

Recentemente è stato visto anche nel ruolo dell’ex vigilante mascherato Will Reeves in Watchmen di Damon Lindelof e HBO, un ruolo che gli ha portato la sua ottava nomination agli Emmy. Tra gli altri premi vinti in carriera anche il Golden Globe e l'Emmy Award.

