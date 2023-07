Morto Lawrence Turman, era il produttore di American History X e Il laureato

Lawrence Turman, celebre produttore hollywoodiano, è scomparso sabato al Motion Picture and Television Country Home and Hospital all'età di 96 anni dopo una carriera stellare durata sei decenni, producendo film entrati nella storia del cinema come Il laureato, American History X e Per salire più in basso.

Nel 1991 Turman lasciò la collaborazione con David Foster e diresse il prestigioso Peter Stark Producing Program alla USC, incarico che mantenne sino al suo ritiro nel 2021.



La carriera di Turman iniziò come agente di star del calibro di Joan Fontaine e Alan Pakula alla fine degli anni '50. Il suo primo credit come produttore risale al 1961 in Giorni senza fine, proseguendo con Ore rubate nel 1963, e Ombre sul palcoscenico, l'ultimo lungometraggio di Judy Garland, lavorando successivamente a L'amaro sapore del potere con Henry Fonda.



In quel periodo spese 1.000 dollari per i diritti del romanzo di Charles Webb, Il laureato, e trascorse due anni cercando di venderlo agli studios senza successo, prima di affidare la regia ad un cineasta in ascesa, Mike Nichols. Grazie a Il laureato ottenne la sua unica candidatura al premio Oscar. Robert Redford non recitò in Il laureato perché troppo affascinante e la parte venne affidata a Dustin Hoffman.



La morte è stata confermata dal figlio, John Turman:"Nostro padre Lawrence Turman è morto ieri sul tardi. È triste ma ha avuto una vita lunga e leggendaria ed è la scomparsa di un'era".



