Morto Larry Flynt, il re del porno: fu protagonista del cult con Woody Harrelson

Larry Flynt, editore e fondatore della rivista porno Hustler, è morto nella giornata di mercoledì per il 'recente insorgere di una malattia improvvisa'. La conferma è arrivata da un rappresentante del Flynt Management Group. Aveva 78 anni. La storia di Flynt è stata raccontata in un film, Larry Flynt - Oltre lo scandalo, diretto da Miloš Forman.

"È morto tranquillamente nel sonno al Cedars-Sinai Medical Center, con sua moglie Liz e la figlia Theresa al suo fianco" ha dichiarato il rappresentante.

Il marchio di Flynt, Hustler, era noto per i contenuti espliciti e volgari nel mondo dell'intrattenimento per adulti. Il primo numero della rivista Hustler venne pubblicato nel luglio 1974 e Flynt in seguito ha creato la sua casa editrice per produrre il magazine, insieme ad un'altra rivista, Barely Legal, canali tv e altri contenuti video pornografici.



Nel 1996 Columbia Pictures ha prodotto un film, Larry Flynt - Oltre lo scandalo, che racconta la vita di Larry Flynt, interpretato da Woody Harrelson, al fianco di Courtney Love ed Edward Norton. Harrelson venne nominato agli Oscar e ai Golden Globe per la sua interpretazione.

Nel corso della sua carriera e nonostante il successo acquisito, Larry Flynt venne coinvolto in diverse accuse di volgarità e violenza nei contenuti proposti e in cause legali per oscenità e diffamazione, attaccato sia da gruppi religiosi che da movimenti femministi.

Flynt vinse diverse delle cause e si difese sempre appellandosi alla libertà di stampa e di espressione.



Nel 2018 è scomparso Miloš Forman, regista che diresse il film sulla sua vita, nel quale Flynt comparve nel ruolo di un giudice. Scoprite qualcosa in più sull'incredibile storia di Woody Harrelson, star della pellicola nel ruolo dell'editore di Hustler.