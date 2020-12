E' morto Kim Ki-Duk: il grande regista sud-coreano si spegne in Lettonia, aveva 59 anni

Dalle Lettonia ci arriva una di quelle notizie che non vorremmo riportarvi mai: purtroppo nelle scorse ore Kim Ki-Duk, il leggendario regista sud-coreano, è morto improvvisamente a Riga.

Secondo le prime ricostruzioni, il regista sudcoreano se n'è andato a causa di non meglio specificate complicazioni correlate al Covid-19. Secondo il sito Delfi.lt, Kim Ki-duk era arrivato in Lettonia il 20 novembre, probabilmente per acquistare una casa nella località marittima di Jurmala, ma non essendosi presentato ad un incontro precedentemente fissato aveva fatto allarmare il suo entourage, che dal 5 ne aveva perso del tutto perso i contatti.

Cinquantanove anni, coi 60 da compiere il 20 dicembre prossimo, il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico sudcoreano è da anni considerato come una delle figure di maggior rilievo del cinema asiatico e internazionale: nel corso della sua carriera, iniziata nel 1996 col folgorante Coccodrillo, è stato premiato con il Leone d’oro e del Leone d’argento sia al Festival di Venezia e che a quello di Cannes, nella sezione Un Certain Regard, senza dimenticare l'Orso d'argento al Festival di Berlino.

Tra i suoi film più famosi Ferro 3 - La Casa Vuota, La Samaritana, Pietà e il suo capolavoro Primavera, estate, autunno, inverno ... e ancora primavera.

