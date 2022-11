È morto Keith Levene, membro fondatore dei The Clash: aveva 65 anni

Keith Levene, l'innovativo musicista che è stato uno dei membri fondatori dell'iconica band britannica dei The Clash ha perso la vita all'età di 65 anni a seguito di una terribile malattia che lo ha stroncato in pochissimo tempo.

Levene si è spento nella sua casa di Norfolk, per via di un cancro al fegato lasciando comunque una preziosa eredità sulla musica rock britannica. Tra i suoi fan più accaniti c'è il chitarrista dei Red Hot Chili Peppers John Frusciante, che una volta ha descritto il suo stile come "spettacolare", precisando che è stato in grado di esplorare tutto ciò che è possibile fare con la chitarra.

Nel 2021, il sito web Quietus lo ha descritto come "uno degli architetti del suono post-punk, il suo stile chitarristico che occupa uno spazio tra l'abrasione angolare e l'opulenza pop".

Levene si divertiva a costruire chitarre e aveva lavorato a un libro su PiL con lo scrittore Adam Hammond. La sua compagna, Kate Ransford, che, con sua sorella, Jill Bennett, e suo marito erano con lui nelle sue ultime ore, ha detto che è morto "in pace, accudito e amato".

La morte di Levene è la seconda perdita di alto profilo per la musica rock negli ultimi giorni. Poche ore fa è stato annunciato che Nik Turner, il co-fondatore della band Hawkwind, ha perso la vita a 82 anni.

A proposito di rock britannico, Disney+ ha prodotto la serie Pistol, dedicata alla celebre band dei Sex Pistols.