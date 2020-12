Morto John Le Carrè, scrittore de La Talpa e Il sarto di Panama

Come confermato dalla sua agenzia letteraria, è morto John Le Carrè, tra i più stimati scrittori britannici, divenuto celebre grazie ai suoi romanzi e racconti di genere thriller e di spionaggio, che ricevettero anche numerosi adattamenti cinematografici. Lo scrittore aveva 89 anni ed è morto dopo una breve malattia non legata al COVID.

"E' con grande tristezza che devo annunciare che David Cornwell, noto al mondo come John Le Carrè, è morto sabato 12 dicembre 2020, dopo una breve malattia (non legata al Covid-19), in Cornovaglia. Aveva 89 anni. I nostri pensieri vanno ai suoi quattro figli, alle loro famiglie e alla sua cara moglie Jane", ha dichiarato il suo agente Jonny Geller, che per primo ha confermato la notizia sui social.

Alcuni fonti indicano la polmonite come causa della morte.

Pseudonimo dello scrittore inglese David J. M. Cornwell, Jonh Le Carré, nato a Poole, nel 1931, ha insegnato all'università di Eton, prima di diventare funzionario presso il dipartimento degli Esteri britannico ed essere quindi reclutato dai servizi segreti di sua Maestà (MI6). Questa esperienza si rivelerà utilissima per lui quando darà il via alla sua carriera di scrittore, essendo in grado di delineare delle trame suggestive ed intricate attingendo direttamente dalla sua esperienza personale nei servizi segreti e avendo vissuto in prima persona la Guerra Fredda. Il suo personaggio più celebre sarà George Smiley, protagonista di svariati romanzi.

Dopo il successo ottenuto con "La spia che venne dal freddo" (1963), che due anni dopo fu adattato al cinema con protagonista Richard Burton, scrisse anche i celebri "La talpa", "L'onorevole scolaro", "Tutti gli uomini di Smiley", "Chiamata per il morto", "La casa Russia" e i più recenti "Un passato da spia" e "La spia che corre sul campo".

Celebre il film tratto da La talpa con Gary Oldman nei panni di Smiley; l'ultimo adattamento in ordine cronologico è stata la miniserie The Little Drummer Girl per la regia di Park Chan-wook.