È morto Jerry Lee Lewis: la leggenda di 'Great Balls of Fire' aveva 87 anni

La morte di Jerry Lee Lewis lascia un vuoto indelebile nella storia della musica tutta, di quella del Rock 'n' Roll d'oltreoceano soprattutto. Dietro il soprannome The Killer già Hall of Fame ci sono brani immortali come 'Great Balls of Fire' e un inizio carriera al fianco di Johnny Cash ed Elvis Presley.

Appena due giorni fa aveva creato non poca confusione l’annuncio (prematuro) della morte di Jerry Lee Lewis da parte di TMZ. Il tabloid si era poi scusato, ma ora la notizia sembra confermata da Deadline, che cita un comunicato del suo addetto stampa Zach Farnum. La leggenda del Rock ‘n’ Roll e di decine di altri generi sarebbe morto nella mattina di oggi, a Memphis, all’età di 87 anni. Il debutto di Lewis nel ’56 presso la Sun Records segna uno degli anni più ricchi nella storia del Rock ‘n’ Roll.

Alla Sun Records, culla dei più grandi, è in buona compagnia: Elvis Presley, Carl Perkins e Johnny Cash. Con loro realizza una serie di registrazioni rimaste inedite fino agli Anni ’80 e soprannominate "The Million Dollar Quartet", ma le testimonianze dell’epoca segnalano fin da subito il carattere incontrollabile di Lewis sul palco e non: "Nessuno voleva o riusciva a seguire Jerry Lee, nemmeno Elvis" – scrive Cash nella sua autobiografia.

Nel 1957 pubblica "Whole Lotta Shakin' Goin' On" e "Great Balls of Fire", successi mondiali da milioni e milioni di copie. Esatto: proprio quella Great Balls of Fire tanto cara alla saga di Top Gun, cantata da Goose e per questo riarrangiata in Maverick da Miles Teller. Ma l’arco di Lewis, da successo senza tempo, si trasforma ben presto in una rovinosa caduta, che lo porta comunque a virare con buoni risultati verso il genere country.

Dà inizio alla sequela di molti, inquietanti scandali il matrimonio cugina tredicenne, Myra Gale Brown, che gli blocca un tour mondiale in 71 paesi. Poi i problemi con il fisco da milioni e milioni di dollari, ma soprattutto le morti sospette di ben sue coniugi. Nel 1982, la terza moglie ritrovata morta in una piscina poco prima della fine di un aspro divorzio. Lo stesso accadde alla quinta moglie, trovata morta nella loro casa di Memphis.

Non ultimo, incidenti non di poco conto come quando sparò “accidentalmente” al suo bassista mentre giocava con una pistola o quando si schiantò con la sua auto contro la storica abitazione di Elvis: Graceland. Anche per questo ha fatto non poco scalpore, nel 2022, il suo inserimento nella Country Hall of Fame a decenni di distanza dall’entrata nella medesima classifica Rock. Questo nonostante i milioni di album venduti, le decine di dischi d’oro e ben quattro Grammy, oltre a innumerevoli altri riconoscimenti. Non ultimo, l’inserimento del suo personaggio nel biopic su Cash (Walk the Line) che vi avevamo citato fra i biopic musicali consigliati dopo Elvis.