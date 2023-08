È morto Jamie Christopher, figura chiave per Marvel, Star Wars e Harry Potter

A soli 52 anni è scomparso Jamie Christopher, produttore associato e primo assistente alla regia di film Marvel come Thor: The Dark World, Guardiani della Galassia, Avengers: Age of Ultron, nonché figura chiave di altri importanti franchise mainstream. Christopher è morto nella propria abitazione a causa di complicazioni cardiache.

Marvel Studios, attraverso i propri dirigenti Kevin Feige e Louis D'Esposito, hanno rilasciato una dichiarazione sulla scomparsa di Christopher:"Siamo incredibilmente rattristati dalla scomparsa di Jamie. Fad parte del team dei Marvel Studios da oltre un decennio e di produzioni come Guardiani della Galassia, Avengers: Age of Ultron, Black Widow e altre. Era una presenza quieta dietro la macchina da presa, e un membro meraviglioso della troupe, solidale sul set. Jamie è entrato per la prima volta nei Marvel Studios come assistente alla regia di Thor: The Dark World e grazie al suo duro lavoro e alla sua diligenza è stato promosso produttore esecutivo di Doctor Strange nel Multiverso della Follia e dell'imminente Fantastici Quattro. Jamie era un membro amato della nostra famiglia Marvel Studios e ci mancherà moltissimo. I nostri pensieri e le più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi amici". Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Doctor Strange 2, film al quale lavorò proprio Christopher.



Jamie Christopher ha lavorato insieme a diversi importanti registi come Rian Johnson, James Gunn, David Yates e Sam Raimi. Ha affiancato Johnson in Gli ultimi Jedi e ha avuto un ruolo chiave nel franchise di Harry Potter come primo assistente alla regia o primo assistente alla regia della seconda unità in tutti gli otto film della saga:"Jamie era un buon amico e amava fare film. Amava la sua troupe, il suo lavoro, la sua lavorazione, e la sua storia. Era davvero uno dei grandi e la sua perdita è straziante per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di lavorare con lui" ha dichiarato Johnson.

James Gunn, alla regia del nuovo film su Superman, ha ricordato con queste parole il collega:"Jamie era uno dei migliori nel mondo del cinema, punto, soprattutto nel suo campo. Quando l'ho incontrato per la prima volta non sapevo esistessero assistenti alla regia come lui e ha cambiato completamente la mia opinione su di loro. L'ho adorato come amico e collaboratore e mi mancherà la sua risata. Ho il cuore spezzato per averlo perso".

Il primo credit di Jamie Christopher fu Alien³ di David Fincher e successivamente ha lavorato anche a film come GoldenEye, Il quinto elemento e La mummia.