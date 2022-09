Morto Henry Silva, caratterista dalla faccia da duro: l'ultima parte in Ocean's Eleven

Henry Silva, prolifico interprete e volto inconfondibile del cinema americano, è scomparso per cause naturali alla Motion Picture & Television Country House and Hospital di Los Angeles, a poche ore dal suo novantaseiesimo compleanno. Un volto dai lineamenti così peculiari da renderlo il perfetto caratterista con la faccia da duro.

I suoi oltre 130 crediti includono film come Colpo grosso nel 1960, Johnny Cool, messaggero di morte nel 1963, Pelle di sbirro nel 1981 e il film di Jim Jarmusch a fine anni '90, Ghost Dog - L'ultimo samurai.



Di origine ispanica e italiana, Henry Silva cresce ad Harlem e inizia a svolgere alcuni lavori per mantenersi prima di entrare all'Actors Studio. Lavora ad una pièce di Michael V. Gazzo e inizia a comparire al cinema in film come Viva Zapata! con Marlon Brando - la conoscete la storia dell'assurdo cameo di Brando in Scary Movie 2? - e Anthony Quinn. Inizia ad avere un discreto successo sul grande schermo che gli permette d'incrementare le sue partecipazioni, in film come La veglia delle aquile al fianco di Rock Hudson.



Negli anni '60 si dedica ai generi poliziesco e western, con film come Un fiume di dollari, Assassination e Quella carogna dell'ispettore Sterling. Recita in La mala ordina di Fernando Di Leo in un ruolo da protagonista e incrementa ulteriormente la sua fama internazionale. Partecipa a diversi film in Italia ma non disdegna ruoli da protagonista in film come Il codice del silenzio, Una chiamata nella notte e Nico.



La sua ultima partecipazione al cinema è un cameo in Ocean's Eleven di Steven Soderbergh. Da tempo è in lavorazione un prequel di Ocean's Eleven con Margot Robbie.