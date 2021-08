E' morto Giorgio Lopez: addio allo storico doppiatore di Danny De Vito e Harry Potter

Giorgio Lopez, storico attore e doppiatore italiano, è scomparso a Roma in queste ore, all'età di 74 anni: fratello maggiore di Massimo Lopez, lascia i due figli Gabriele e Andrea, anche loro doppiatori.

Al momento le cause della scomparsa rimangono ignote, ma nelle scorse settimane tramite un post pubblicato sui propri canali social l'artista aveva spiegato ai suoi follower di essere affetto da "patologie", senza fornire ulteriori dettagli privati. Nello stesso post, pubblicato il 27 luglio, Lopez spiegava di non essere riuscito ancora a fare il vaccino anti-Covid.

Nel corso della sua lunga carriera ha presentato la voce a numerose star hollywoodiane, tra le quali spiccano Danny DeVito (I gemelli, Jumanji: The Next Level e tanti altri), Dustin Hoffman (da Sesso e potere, Sleepers, L’uomo del labirinto), John Cleese, Ian Holm, Bob Hoskins e soprattutto John Hurt: di Lopez è la voce del fabbricante di bacchette magiche Olivander nella saga di Harry Potter. Nel 2015 Giorgio Lopez è stato insignito del "Premio alla Carriera" al "Festival delle voci d'attore". Nel corso della sua lunga vita professionale ricordiamo anche un'apparizione in tv: aveva recitato in un episodio della serie TV Don Matteo nel ruolo di un medico legale.

La sua scomparsa arriva a pochi giorni da quella di Libero De Rienzo e da quella di Jay Pickett.