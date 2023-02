Morto George R. Robertson, addio alla star di Scuola di polizia: aveva 89 anni

L'attore canadese George R. Robertson, noto principalmente per il ruolo del capo (poi commissario) Hurst nei primi sei film della saga cinematografica di Scuola di polizia. Aveva 89 anni. La sua famiglia ha annunciato che l'attore è scomparso il 29 gennaio al Sunnybrook Health Sciences Centre di Toronto, senza fornire ulteriori dettagli.

Robertson ha lavorato in cinema e tv per decenni, ma il successo arrivò quando venne scelto per interpretare il severo e integerrimo capo della polizia Henry Hurst, nella farsa poliziesca con protagonista Steve Guttenberg - che nel 2018 aveva annunciato la produzione di un nuovo Scuola di polizia, poi accantonato - nel 1984. Le peripezie comiche del gruppo di reclute dell'accademia di polizia dopo l'annuncio del sindaco che la scuola dovrà accogliere chiunque presenti domanda per scongiurare la chiusura. Nel cast della saga volti noti come Kim Cattrall, Bubba Smith e Michael Winslow.



Grazie al successo del primo film il franchise ha proseguito per altri sei film, con l'uscita di un film all'anno fino al 1989. Robertson ha recitato nei primi sei film ma non era presente nell'ultimo capitolo del 1994 ambientato a Mosca.

Nativo di Brampton, in Ontario, George R. Robertson iniziò la carriera in teatro e poi approdò al cinema verso la fine degli anni '60. Partecipò a numero serie tv negli anni '70 per apparire successivamente anche tre film candidati all'Oscar: Airport, Norma Rae e JFK.



Proseguì attivamente la carriera sino al 2017. Tra i ruoli di rilievo si segnalano il vicepresidente Dick Cheney 11 settembre - Tragedia annunciata del 2006 e l'immaginario presidente degli Stati Uniti in La scuola più pazza del mondo nel 1995.

