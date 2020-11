È morto Geoffrey Palmer: addio all'attore di 007 e Doctor Who

Geoffrey Palmer, attore britannico noto soprattutto per il suo ruolo nella serie As Time Goes By con Judi Dench, è morto in queste ore all'età di 93 anni. Come confermato dalla BBC, la scomparsa è avvenuta in modo sereno nella sua casa di Londra.

Oltre alla sua partecipazione ad As Time Goes By, andata in onda sulla BBC per oltre un decennio, dagli anni '50 Palmer è apparso in numerosi film e serie TV. Tra i più noti citiamo Il domani non muore mai, capitolo di 007 in cui è tornato a recitare al fianco della Dench, ma anche Doctor Who (negli episodi 'The Silurians', 'The Mutants' e 'Voyage of the Damned'), The Legacy of Reginald Perrin, Parade’s End e The Hollow Crown. Più di recente, l'attore è comparso nel primo film di Paddington e ha girato una parte in 'An Unquiet Life', pellicola attualmente in fase di post-produzione.

Nel 2004, Palmer è stato onorato dalla Regina Elisabetta II come membro dell'Ordine dell'Impero Britannico.

L'attore lascia la moglie Sally Green, la figlia Harriet e il figlio Charlie Palmer, il quale ha diretto suo padre in un episodio di Poirot, serie britannica incentrata sul leggendario investigatore creato da Agatha Christie andata in onda tra il 1989 e il 2013.