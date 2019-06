Morto Frank Lucas, protagonista di American Gangster di Ridley Scott

Il re del crimine Frank Lucas, che nel 2007 fu interpretato da Denzel Washington nel film American Gangster diretto da Ridley Scott, è morto all'età di ottantotto anni mentre veniva trasportato in un ospedale del New Jersey.

Lucas e sua moglie, Julianna Farrait-Rodriguez, una volta erano noti come i "neri" Bonnie & Clyde: lei fu raccontata con il personaggio di Eva, che in American Gangster aveva il volto di Lymari Nadal.

Durante gli anni '60 e '70, Lucas divenne il principale fornitore di New York di un prestigiosissimo tipo di eroina nota come Blue Magic: la sua clientela includeva celebrità, alti uomini d'affari e politici. In passato, Lucas ha affermato che la sua giornata lavorativa di solito iniziava a verso le quattro del pomeriggio, quando al tempo la polizia aveva un cambio di turno della durata di due ore, e che entro le 22:00 guadagnava un milione di dollari.

Come raccontato dal grandioso film di Scott, la sua organizzazione si estendeva fino al Vietnam, dal quale si faceva spedire eroina purissima usando le bare dei soldati dell'esercito statunitense, dato che queste non avrebbero subito i regolari controlli doganali. Da New York il suo impero del crimine si estese a Chicago, Miami, Detroit e Porto Rico, e crollò nel 1975 a seguito di un raid della DEA nella sua casa nel New Jersey.

Riempì le pagine dei giornali quando decise di collaborare con la giustizia per salvaguardare la sua famiglia, che fu inserita nel programma di protezione testimoni. Venne rilasciato nel 1991, e nel 2010 pubblicò un libro sulla sua vita, intitolato Original Gangster.

