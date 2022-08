Morto Enzo Garinei, leggenda del teatro e caratterista al cinema con Totò

All'età di 96 anni è scomparso uno dei più celebri attori del scena teatrale italiana, Enzo Garinei. Una carriera divisa tra il grande amore per il teatro e i set, senza disdegnare il doppiaggio. Garinei, fratello di Pietro del duo Garinei e Giovannini, è stato uno dei volti e delle voci più conosciute dello spettacolo italiano.

Nato a Roma nel 1926, Enzo Garinei iniziò a cimentarsi in teatro insieme al fratello per poi debuttare al cinema nel 1949 al fianco di Totò in Totò le Mokò.

Per decenni ha calcato i palcoscenici più importanti e ha partecipato a tantissime pellicole, soprattutto in ruoli brillanti da caratterista.



Il suo talento è stato messo al servizio di registi quali Mario Mattoli - sul nostro sito trovate la recensione di Totò 3D Il più comico spettacolo del mondo - Mario Monicelli, Camillo Mastrocinque, Steno, Bruno Corbucci, Luigi Zampa e Sergio Corbucci.

Il suo caratteristico volto e la sua voce inconfondibile l'hanno reso uno degli artisti più conosciuti da generazioni di spettatori, che ne hanno apprezzato anche le doti da doppiatore.



Al leggio Garinei ha prestato la propria voce a Sherman Hemsley, protagonista della serie tv I Jefferson, e al personaggio di Spugna nel ridoppiaggio anni '80 de Le avventure di Peter Pan.

Doppiò anche Stan Laurel e si cimentò anche nella fiction televisiva, recitando con Delia Scala e Gerry Scotti nella sit-com Io e la mamma e in diversi episodi di Don Matteo e Non ho l'età, al fianco di Enzo Cannavale e Raffaele Pisu.



La scomparsa di Garinei giunge a poco meno di un anno dalla morte di Elio Pandolfi, un'altra icona del palcoscenico italiano.