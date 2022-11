Morto Douglas McGrath: lutto nel mondo dello spettacolo per il regista statunitense

Ci lascia, all'età di 64 anni, il famosissimo sceneggiatore, attore e regista statunitense Douglas McGrath. "Ogni persona che ha lavorato con lui durante gli ultimi tre mesi di produzione è stata colpita dalla sua grazia, dal suo humor, e manda profonde condoglianze alla sua famiglia".

Queste sono le parole dei produttori di Everything's Fine, spettacolo interamente scritto e interpretato da Douglas McGrath e diretto da John Lithgow (membro del cast di Conclave di Edward Berger, noto regista tedesco). L'Off Broadway show in questione è uno spettacolo autobiografico che sarebbe andato in scena probabilmente fino a Gennaio 2023, se non oltre.

Questo è l'ultimo tassello della carriera infinita di McGrath: nato a New York il 2 Febbraio 1958, l'artista si era introdotto nel mondo cinematografico inizialmente come scrittore per Saturday Night Live, precisamente nel periodo che va dal 1980 al 1981. Come sceneggiatore vanta anche altri due titoli: Nata ieri (Born Yesterday, pellicola del 1993 diretta da Luis Mandoki) e di Pallottole su Broadway (Bullets Over Broadway) con Woody Allen alla regia (1994). Per quest'ultimo progetto, McGrath era stato nominato agli Academy Awards.

In veste di attore, McGrath è comparso in diversi film nominati agli Oscars, tra cui: Insider - Dietro la verità; Celebrity, Hollywood Ending, Rifkin's Festival (a tal proposito, vi segnaliamo la nostra recensione di Rifkin's Festival), Criminali da Strapazzo (di Woody Allen).

Infine, come regista ricordiamo Emma del 1996 con l'iconica Gwyneth Paltrow; Una spia per caso; Nicholas Nickleby; Infamous - Pessima reputazione. Tra l'altro, tutti film di cui è stato anche sceneggiatore.