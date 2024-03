È morto David Bordwell: addio ad uno dei più grandi storici del cinema di sempre

A pochi giorni dalla morte di Paolo Taviani, in queste ore si è spento anche David Bordwell, uno dei più grandi studiosi e storici del cinema di sempre, scomparso in queste ore a 76 anni.

Stando ad un annuncio dell'universo del Wisconsin, Bordwell è morto giovedì dopo una lunga malattia: lo storico ha insegnato lì dal 1973 fino al suo pensionamento del 2004. Per più di due decenni, ha fornito commenti, saggi visivi e scritti e interviste per i film della Criterion Collection ed è stato visto e ascoltato in 50 episodi di Observations on Film Art su Criterion Channel. In una dichiarazione, Criterion lo ha definito “un grande amico di lunga data e un instancabile sostenitore del cinema che ha trascorso decenni trasmettendo la sua saggezza e passione agli amanti del cinema di tutto il mondo”.

David Bordwell è famoso per aver scritto i suoi libri di testo, ancora oggi essenziali, Film Art: An Introduction, pubblicato per la prima volta nel 1979, e Film History: An Introduction, pubblicato per la prima volta nel 1994. Entrambi sono stati scritti con sua moglie, Kristin Thompson, una collega professoressa della UW. In tutto, Bordwell è autore, coautore o curatore di circa 22 libri e monografie e più di 140 articoli di riviste, capitoli di libri, introduzioni a raccolte e saggi di revisione.

Ricordiamo che in questi giorni è venuto a mancare anche Buddy Duress, co-protagonista di Robert Pattinson in Good Times.