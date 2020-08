Morto Chadwick Boseman: l'attore di Black Panther era malato da tempo

Ci sono notizie che non vorremo mai dare e purtroppo la morte di Chadwick Boseman era una di queste: il protagonista di Black Panther e Da 5 Bloods era malato da tempo e stanotte, a soli 43 anni, ci ha lasciato a causa di un cancro al colon.

La notizia è stata data dalla famiglia tramite l'account Twitter dell'attore, che tre ore fa ha condiviso il seguente messaggio:

"È con immenso dolore che conferiamo la scomparsa di Chadwick Boseman. Nel 2016 gli era stato diagnosticato un cancro al colon al terzo stadio e ha lottato strenuamente contro di esso neli ultimi quattro anni, ma sie era aggravato ed era progredito fino al quarto stadio. Era un vero combattente e ha realizzato molti dei film che avete tanto amato. Da Stormin Norm di Da 5 Bloods a al Ma Rainey's Black Bottom di August Wilson e molti altri. È stato un onore per lui interpretare Re T'Challa di Black Panther.

"Ha sempre girato tra innumerevoli interventi chirurgici e chemioterapie ed è morto nella sua casa, con sua moglie e la sua famiglia al suo fianco. I suoi cari vi ringraziano per l'amore e le preghiere che avete avuto per lui e vi chiedono di rispettare la loro privacy in questo momento difficile":