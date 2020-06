E' morto Carl Reiner, padre di Rob Reiner e star di Ocean's Eleven con Brad Pitt

Il polivalente artista Carl Reiner, uno dei grandi vecchi di Hollywood e padre di Rob Reiner, è morto all'età di 98 anni: la notizia è stata confermata dal suo assistente, che ha detto a Variety che l'attore, comico e regista è morto di cause naturali a Beverly Hills lunedì 29 giugno.

Nel corso della sua carriera ha toccato praticamente ogni aspetto di Hollywood, dal montaggio alla commedia, dallo spettacolo live e alla sceneggiatura passando ovviamente per la recitazione. Nato nel Bronx il 20 marzo 1922, i suoi genitori erano immigrati ebrei: suo padre, un orologiaio di nome Irving, nacque in Austria, mentre la madre, Bessie, era rumena.

Nel 1943 Carl Reiner fu arruolato nell'Aeronautica militare e avrebbe prestato servizio durante la guerra, ma ha mantenuto allenato il suo talento esibendosi in spettacoli intrattenendo le truppe dislocate nel Pacifico. A lui si deve la popolarità del The Dick Van Dyke Show, nonché la regia di alcuni classici come The Jerk con classiche Steve Martin nel 1979, Dead Men Don't Wear Plaid nel 1982 e The Man With Two Brains nel 1983.

Tra i suoi ruoli più celebri anche quello in Harry, ti presento Sally al fianco di Meg Ryan e quello in Ocean's Eleven di Steven Soderbergh: in questa saga sarebbe tornato in tutti e tre i film principali compreso il recente spin-off Ocean's 8; la sua ultima 'apparizione' è stata per il film premio Oscar Toy Story 4, nel quale ha prestato la voce a Carl Reineroceros.