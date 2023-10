È morto Burt Young: addio alla mitica spalla di Rocky Balboa

All'età di 83 anni è scomparso Burt Young, conosciuto in tutto il mondo per il ruolo di Paulie Pennino, cognato di Rocky Balboa, interpretato da Sylvester Stallone, nei sei film della saga cinematografica dedicata al pugile. Grazie al personaggio del franchise, Young ricevette una nomination all'Oscar come attore non protagonista.

L'attore è morto lo scorso 8 ottobre a Los Angeles, come ha annunciato al New York Times la figlia Anna Morea Steingieser.

Conosciuto per i ruoli da duro sul grande schermo, Burt Young ha interpretato un brutto cliente di Jack Nicholson in Chinatown nel 1974, è stato il mafioso 'Bed Bug' Eddie in Il papa di Greenwich Village, e ha interpretato il protettore di Rodney Dangerfield, Lou, in A scuola con papà.



Recitò al fianco di James Caan in ben cinque film: Un grande amore da 50 dollari, 40.000 dollari per morire, Killer Elite di Sam Peckinpah, Balordi & Co. - Società per losche azioni capitale interamente rubato $ 1 000 000 e il più recente Mickey occhi blu. Ha spesso interpretato anche ruoli da autista ma è nel ruolo di Paulie Pennino, ex ufficiale della Marina e fratello maggiore della moglie del migliore amico Rocky, Adriana (Talia Shire), che ha ottenuto il successo presso il grande pubblico sin dal primo film nel 1976. Scoprite la classifica dei migliori Rocky secondo la critica.



"Ero alla MGM quando Sly Stallone si avvicinò e si presentò a me, mi disse che aveva scritto Rocky e disse 'Devi farlo'. Volevo farlo subito ma volevo metterlo alle strette, non sembrare troppo impaziente. Pensavo che lo script avesse la prosa di strada più pulita che avessi letto. Stallone non è solo un maniaco del lavoro, è un genio che guarda oltre di tre anni. Ha un vero occhio per quello che sta succedendo nel mondo".



Figlio di italoamericani e nato nel Queens con il nome Geraldo Tommaso DeLouise, scelse il nome d'arte per la sua passione nei confronti di Burt Lancaster e Neil Young. Studiò recitazione all'Actors Studio con Lee Strasberg.



Nella Director's Cut di Rocky IV Stallone ha eliminato il robot di Paulie presente nel montaggio finale del film.