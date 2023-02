E' morto Burt Bacharach: il compositore premio Oscar aveva 94 anni

E' morto a 94 anni il leggendario compositore Burt Bacharach vincitore di sei Grammy e compositore di colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema tra cui Butch Cassidy e ArturO. Nella sua grandissima carriera si è diviso egregiamente tra cinema e musica componendo grandissimi classici.

Sue sono le composizioni di brani come I Say a Little Prayer e I'll Never Fall in Love Again. La sua carriera è stata segnata anche da una lunga e prolifica collaborazione con Dionne Warwick che, oltre che passare nelle sale di registrazione si è consolidata anche in palchi in giro per il mondo. Nell'ultimo periodo aveva puntato tutto sulla sperimentazione cominciando interessanti lavori con Dr. Dre. Nella sua lunga attività ha scritto brani per Aretha Franklin, Elvis Presley e Tom Jones.

La morte di Bacharach si aggiunge alla recente scomparsa di Angelo Badalamenti collaboratore di lunga data di David Lynch. La carriera di Bacharach è sempre stata segnata da un fortissimo impegno nel mostrare costantemente la propria creatività, producendo colonne sonore e musiche rimaste nell'immaginario collettivo. La sua instancabile produzione lo ha portato a conquistare riconoscimenti in lungo e in largo, compresi 3 premi Oscar.

L'ultimo lavoro al cinema che ha visto il coinvolgimento diretto di Burt Bacharach è stato il documentario del 2017 dedicato a Whitney Houston. Per scoprire qualcosa in più vi consigliamo la nostra recensione di Whitney, ultimo lavoro fatto per il grande pubblico dal compositore americano.