È morto Buddy Duress, star di Good Time con Robert Pattinson: aveva 38 anni

L'attore Buddy Duress (al secolo Michael C. Stathis), che aveva recitato al fianco di Robert Pattinson nell'acclamato thriller dei fratelli Safdie del 2017 Good Time, è morto all'età di 38 anni.

Il fratello di Duress, Christopher Stathis, ha rivelato in queste ore alla rivista People che l'attore è morto nel novembre 2023 per "arresto cardiaco dovuto a un cocktail di farmaci". La notizia è stata resa pubblica solo oggi.

Duress era nato nel Queens, a New York, nel maggio 1985. Ha debuttato come attore nel film di Josh e Benny Safdie del 2014 Heaven Knows What, interpretato anche da Caleb Landry Jones e Arielle Holmes. In Good Time con Robert Pattinson, presentato a Cannes nel 2017, Duress ha interpretato Ray, uno spacciatore che diventa il partner criminale di Connie Nikas (Pattinson) mentre i due tentano di recuperare una bottiglia di Sprite contenente un potente acido. Oltre a Heaven Knows What e Good Time dei fratelli Safdie (che hanno recentemente annunciato la loro separazione), Duress ha lavorato a film come Person to Person (2017), The Great Darkened Days (2018), Beware of Dog (2020), PVT Chat (2020), Flinch (2021) e Funny Pages (2022).

Duress ha altri due progetti inediti: un cortometraggio intitolato Skull e il lungometraggio d'esordio di Jay Karales Mass State Lottery, che uscirà quest'anno.