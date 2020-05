Morto Anthony James, attore de Gli spietati e Lo straniero senza nome

All'età di 77 anni, a Cambridge, si è spento l'attore Anthony James. Lo annuncia The Hollywood Reporter. James è noto soprattutto per aver partecipato a due film vincitori dell'Oscar quale miglior film, come La calda notte dell'ispettore Tibbs (1967) e Gli spietati (1992) di Clint Eastwood. In entrambi i casi ha recitato nel ruolo del cattivo.

Nato a Myrtle Beach, in California, da genitori immigrati greci, Anthony James (vero nome James Anthony) si forma giovanissimo nel campo della recitazione a Los Angeles. Nel corso della sua carriera ha preso parte a tantissimi progetti cinematografici, recitando ne Lo straniero senza nome di Clint Eastwood, Tuono blu di John Badham, Gli angeli dell'odio di Lee H. Katzin e Una pallottola spuntata 2 1/2 - L'odore della paura di David Zucker.



Il suo nome è piuttosto noto anche in campo televisivo, avendo interpretato il sotto-comandante Thei in uno degli episodi della prima stagione della serie tv Star Trek: The Next Generation. Nel corso della sua carriera è apparso in tantissimi telefilm ma è principalmente ricordato per due ruoli in particolare: quello dell'assassino Ralph Henshaw in La calda notte dell'ispettore Tibbs, diretto da Norman Jewison, e il boss del bordello Skinny Dubois ne Gli spietati di Clint Eastwood, al fianco di attori del calibro di Morgan Freeman, Gene Hackman e Richard Harris, oltre allo stesso Eastwood.

Su Everyeye trovate la recensione de Gli spietati nel nostro Everycult e un approfondimento sui cinque migliori film di Eastwood, regista con il quale Anthony James ha spesso collaborato.