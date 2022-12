E' morto Angelo Badalamenti, storico compositore della colonna sonora di Twin Peaks!

Per lungo tempo autore delle colonne sono dei lavori di David Lynch, il compositore Angelo Badalamenti è morto all'età di 85 anni. La notizia è stata resa pubblica dal nipote ed è immediatamente diventata virale su Twitter, nel ricordo di uno dei musicisti più iconici del cinema moderno.

Uno degli elementi distintivi dei film di David Lynch sono sicuramente le colonne sonore. Twin Peaks è ricordata persino da coloro che non l'hanno mai vista o amata per quelle note che compongono la sigla iniziale dell'iconica serie tv. Ciò ha reso il lavoro di Angelo Badalamenti immortale e incastonato nella memoria di tutti gli appassionati di cinema e serialità. Il compositore aveva lavorato alle musiche di Velluto Blu, Cuore Selvaggio, Mulholland Drive e tantissime altre pellicole di David Lynch.

La scomparsa di Badalamenti si aggiunge alla morte dell'attrice Julee Cruise nota per aver cantato nella colonna sonora di Twin Peaks. Il compositori è da molti ricordato anche per aver lavorato con tantissimi nomi del mondo di Hollywood tra cui Jane Campion e Danny Boyle. Per la sua attività artistica, nel corso degli anni ha conquistato un Emmy e un Grammy Awards proprio per la colonna sonora delle serie cult andata in onda all'inizio degli anni novanta.

La colonna sonora del ritorno di Twin Peaks nel 2017 è l'ultimo lavoro di Angelo Badalamenti, confermando la sua vena cupa, oscura ed incredibilmente intimistica che l'ha reso il compositore perfetto per le opere di David Lynch.