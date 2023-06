È morto Alan Arkin a 89 anni: vinse l'Oscar per Little Miss Sunshine

Alan Arking, attore premio Oscar nel 2007 per Little Miss Sunshine, è morto all'età di 89 anni nella sua casa di Carlbsbad, in California. La sua carriera è iniziata nel 1957 e per sessant'anni non si è mai allontanato dal grande schermo: l'attore ha recitato in più di 100 film.

A dare il triste annuncio sono i figli di Arkin, Adam, Matthew e Anthony:“Nostro padre era una forza della natura di talento unico, sia come artista che come uomo - si legge in una nota congiunta - Un marito amorevole, padre, bisnonno e bisnonno, era adorato e ci mancherà profondamente”.

Con una lunga esperienza sul palco di Brodway, l'attore ha vinto il premio Oscar come miglior attore non protagonista per Little Miss Sunshine di Jonathan Dayton e Valerie Faris, dove l'attore interpreta il nonno Edwin.

Gli Academy Awards hanno visto Arkin anche tra i candidati per Argo, che vinse l'Oscar come miglior film ma Ben Affleck non fu troppo soddisfatto del risultato di Argo, per "I russi stanno arrivando, stanno arrivando i russi" nel 1967 e per "Il cuore è un cacciatore solitario" nel 1969.

Arkin è apparso in Stand Up Guys (2012), Million Dollar Arms (2014) e Going in Style (2017). Nel 2019 ha interpretato un magnate di Wall Street in Dumbo , il remake live-action firmato da Tim Burton. Le apparizioni più recenti di Arkin lo vedono nella serie Netflix Il metodo Kominsky (potete leggere le nostre impressioni nella nostra recensione di Il metodo Kominsky 3) dove l'attore ha recitato al fianco di Michael Douglas.