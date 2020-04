E' morto Adam Schlesinger, Tom Hanks dice addio al musicista nominato agli Oscar

Adam Schlesinger, bassista e coautore dei Fountains of Wayne, è morto all'età di 52 anni dopo essere stato ricoverato una decina di giorni fa a New York per via delle complicazioni dovute al coronavirus. L'avvocato aveva fatto sapere delle gravi condizioni di Schlesinger poche ore prima del decesso.

Schlesinger era noto anche come autore di canzoni di film e serie tv, per i quali ha vinto ben tre Emmy Awards e ottenuto diverse nomination tra Oscar, Tony Awards e Golden Globe. Tra i suoi lavori che hanno avuto più successo in ambito televisivo ricordiamo la canzone 'Antidepressants Are So Not A Big Deal' parte della colonna sonora di Crazy Ex-Girlfriend, mentre per il cinema ha scritto il brano 'Masters of The Seas' per L'era glaciale 4 e le colonne sonore di Io, me e Irene, Scary Movie e Tutti pazzi per Mary.

Il compositore ottenne la sua nomination agli Academy Award nel '97 per il tema di Music graffiti (That Thing You Do!), film diretto e interpretato da Tom Hanks, il quale ha voluto ricordare Schlesinger con un toccante messaggio su Twitter: "La Playtone non esisterebbe senza Adam Schlesinger, senza la sua That Thing You Do! Era una persona unica, è un giorno terribilmente triste."