Morto a 78 anni il papà degli omini Lego: addio a Jens-Nygaard Knudsen

Il nome di Jens-Nygaard Knudsen forse non dirà nulla a molti di voi, ma state pur sicuri che ognuno di voi avrà avuto a che fare con le sue creazioni almeno (ma probabilmente molto di più) una volta nella vita: parliamo infatti dell'uomo a cui dobbiamo l'invenzione degli iconici omini Lego.

Knudsen è morto a 78 anni in una casa di riposo situata in Danimarca: aveva lasciato la Lego dal 2000, anno in cui decise di deporre le armi e lasciare l'azienda che aveva contribuito a rendere celebre in tutto il mondo, lasciandovi un'eredità pesante quanto solida.

Gli omini dal volto giallo lanciati nel lontano 1978 avevano immediatamente conquistato il mercato dei giocattoli anche in un momento di profonda crisi del settore, decretando addirittura il sorpasso di Lego ai danni della storica rivale Hasbro: da allora il successo non ha conosciuto freni, arrivando a conquistare anche il mondo del cinema con i recenti trionfi di The Lego Movie e derivati.

A Knudsen si deve inoltre la scelta di donare ai suoi omini espressioni meravigliosamente neutrali, in modo tale da lasciare che fossero i bambini stessi a sbizzarrirsi con la loro fantasia nell'utilizzare quei piccoletti fatti di mattoncini ormai entrati nell'immaginario comune. Il colore giallo dei loro volti, spiegò Knudsen, fu scelto semplicemente perché risultò essere il preferito dai bambini.

Anche dopo la morte di Knudsen, comunque, i suoi omini gialli continueranno nella loro marcia trionfale anche sul grande schermo: Universal ha acquisito i diritti di The Lego Movie ed ha già messo in cantiere nuovi film del franchise.