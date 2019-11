Tutte le morti SPOILER nel finale di Doctor Sleep di Mike Flanagan

Il Doctor Sleep di Mike Flanagan è per metà un ottimo adattamento del romanzo sequel di Shining, ma per l'altra metà è un susseguirsi di citazionismo e imitazione spinta all'eccesso del capolavoro di Stanley Kubrick.

Due anime che il regista ha cercato di far convivere insieme in modo funzionale, riuscendosi solo in parte, sicuramente non nel terzo e ultimo anno, dove risultano evidenti tutti i limiti dell'ambizione dell'autore, che certamente non ha lo stesso grado di competenza per rimaneggiare a dovere un pezzo da novanta come Kubrick come ha fatto ad esempio Steven Spielberg in Ready Player One.



Detto questo, va riconosciuto a Flanagan l'intento di chiudere il cerchio tra universo cinematografico e letterario, arrivando a riunire i due "mondi" proprio nel finale di Doctor Sleep, dove assistiamo a un susseguirsi di momenti che vogliono mettere la parola fine alle divergenze, approvati per giunta come sono da Stephen King (nemico numero uno dello Shining di Kubrick) e dalla Kubrick Estate.



Dato che proprio nell'adattamento di Kubrick l'iconico Overlook Hotel non viene deflagrato da un'esplosione innescata nel locale caldaie come nel romanzo, Flanagan ambienta il terzo atto proprio nell'inquietante e ormai abbandonata magione di montagna, di cui viene anche spiegata la natura. Si tratta infatti di un luogo oscuro che si nutre della Luccicanza, in sostanza del bagliore di alcune persone che hanno talento non sapendolo o sono dotati di forti poteri psichici.



Danny Torrance decide di portare lì l'ultima sopravvissuta del Nodo, la leader Rose Cilindro, per fa sì che l'Overlook si nutra di lei e di tutto il Vapore assimilato nei secoli, in pratica della Luccicanza delle persone catturate e uccise. Qui succede questo: Rose viene consumata dagli spettri dell'Overlook che poi si impossessano di Danny e danno la caccia ad Abra, bambina dalla grande Luccicanza e amica di Danny a cui Rose stava dando la caccia.

Mentre Danny entrava nell'Overlook, però, ha fatto un salto nel locale caldaie, innescando una reazione che poi distruggere l'hotel, uccidendolo. Alla fine sopravvive solo Abra che impara a dominare i suoi demoni.