I morti non muoiono: debutto da 2,3 milioni, il migliore nella carriera di Jim Jarmusch

Il box-office del week-end ha fatto registrare un ingresso interessante in quest'ultimo week-end cinematografico, con l'uscita di I morti non muoiono, il nuovo film diretto da Jim Jarmusch. Considerato uno dei maggiori esponenti del cinema indie americano, Jarmusch ha ottenuto il suo miglior risultato al debutto nelle sale.

I morti non muoiono ha debuttato in 613 sale nel fine settimana, facendo registrare un incasso da circa 2,3 milioni di dollari, per una media schermo di 3,834 dollari. Questo risultato ha di fatto oscurato completamente il precedente debutto di Jarmusch con Paterson che aveva incassato 2,1 milioni di dollari solo nei primi mesi del 2017.

Tuttavia pare improbabile che I morti non muoiono possa raggiungere i livelli del film di maggior successo di Jarmusch, Broken Flowers, che in distribuzione limitata nel 2005 raggiunse 13,7 milioni di dollari negli USA e 46,7 milioni di dollari in tutto il mondo.

L'umorismo secco e i toni cupi che presenta un film come I morti non muoiono hanno portato il film ad un 53% su Rotten Tomatoes.

I morti non muoiono vede come protagonisti Adam Driver e Bill Murray nei ruoli di due poliziotti che lottano per fronteggiare l'ascesa dei non morti nella cittadina di Centerville, negli USA. Nel cast anche Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Tom Waits e Tilda Swinton.

Con una distribuzione limitata, The Last Black Man in San Francisco è uscito in 36 copie, incassando 361,120 dollari per una media schermo di poco più di 10.000. Dopo due settimane ha totalizzato 713.286 dollari.

Nel suo quarto fine settimana la commedia Booksmart ha raggiunto la soglia dei 20 milioni di dollari mentre il documentario The Biggest Little Farm ha raggiunto la cifra di 2,93 milioni.

Nel trailer del film si vedono i due protagonisti, Adam Driver e Bill Murray, affrontare incredibili masse di zombie.

Jim Jarmusch ha aperto Cannes, nell'ultima edizione del festival che si è svolta qualche settimana fa.