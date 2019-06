I morti non muoiono, ecco cosa sussurrava Bill Murray a Selena Gomez

Durante lo scorso festival di Cannes una foto scattata sul red carpet in occasione della presentazione di I morti non muoiono di Jim Jarmusch ha fatto discutere. Bill Murray bisbigliava qualcosa all’orecchio di Selena Gomez, suscitando una serie di teorie e speculazioni su cosa le stesse dicendo.

L’immagine è divenuta virale, e chi è rimasto con la voglia di scoprire cosa stesse accadendo in quei momenti avrà finalmente soddisfazione. In una recente apparizione al Tonight Show di Jimmy Fallon, infatti, Selena Gomez ha svelato l’arcano. Quando Fallon le ha mostrato la fotografia, l’attrice ha riconosciuto che era uno scatto piuttosto strano, e ha aggiunto che Murray in realtà non stava dicendo nulla di particolare, ma solo sciocchezze, tanto che ha dovuto faticare per non scoppiare a ridere. “Mi diceva qualcosa come: Ehi, stai benissimo stasera, poi si girava, mi guardava serio e chiedeva: da dove vieni? Anche successivamente in conferenza stampa ha continuato con stupidaggini del genere. È divertente, è un bambinone.”

I morti non muoiono è l’ultimo lavoro di Jim Jarmusch, una divagazione del versatile cineasta nel mondo dell’horror e degli zombie. I protagonisti sono Adam Driver e Chloe Sevigny insieme allo stesso Murray, che interpretano tre sceriffi alle prese con le indagini su una misteriosa catena di omicidi verificatisi nella loro tranquilla cittadina. Oltre a Selena Gomez, fa parte del cast anche Tilda Swinton. Dai un’occhiata alla nostra recensione di I morti non muoiono.