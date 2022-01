Finché morte non ci separi: il produttore di Scream 5 interessato a un sequel dell'horror

Il duo di registi formato da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett è sulla cresta dell'onda grazie al successo di Scream, quinto capitolo della celebre saga horror lanciata negli anni '90 da Wes Craven, ma molti non sanno che anche il loro film precedente era stato accolto molto bene da critica e pubblico, Finché morte non ci separi, del 2019.

Proprio il recente successo di Scream sembra possa convincere il produttore della saga a finanziare un secondo capitolo di Finché morte non ci separi (nell'originale Ready or Not). Nel corso di un'intervista concessa a ScreenRant, proprio James Vanderbilt ha ammesso che amerebbe l'idea di tornare a lavorare su un nuovo capitolo di Finché morte non ci separi: "Amo quell'universo narrativo e con Guy e Ryan [Christopher Murphy], che l'hanno scritto - tra parentesi io e Ryan siamo andati al college insieme e ho conosciuto Guy tramite lui, siamo amici da 20 anni ormai - ci siamo divertiti tantissimo nel farlo e nel far sì che venisse realizzato. Fox Searchlight aveva appoggiato in pieno il progetto, è stato meraviglioso".

Il produttore ha continuato: "Ma ha un tono davvero specifico e un sacco di ritmi che vanno a braccetto con la commedia horror, dove devi convincere le persone che puoi oscillare su quella linea sottile e che funzionerà. E penso sia uno dei motivi per cui sento che il film è stato un successo e la gente lo ha amato, sarebbe grandioso tornare di nuovo in quell'universo. Sarebbe super divertente per me. In più, io interpreto anche il diavolo nel film. Quindi per me personalmente sarebbe eccitante da rifare".

La trama del film ruota attorno al personaggio di Grace, una giovane donna che, durante la notte del suo matrimonio, viene invitata dai ricchi ed eccentrici genitori di suo marito a partecipare ad un gioco che fa parte della tradizione di famiglia. Il gioco, molto simile al nascondino ma con risvolti decisamente più horror, ben presto si trasformerà in un qualcosa di letale e Grace dovrà lottare per la propria sopravvivenza.

