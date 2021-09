Morte Jean-Paul Belmondo, le lacrime di Alain Delon: 'Dovevamo andarcene insieme'

La morte di Jean-Paul Belmondo ha scosso il mondo del cinema in generale, ma ha colpito in particolare Alain Delon, altro sex symbol del cinema francese e non solo che di Belmondo è stato amico fraterno e compagno di vita per decenni.

"Sono completamente annientato" ha dichiarato il divo ai microfoni del canale CNews, con la voce rotta dal cordoglio. "Adesso cercherò di reagire per non stare nelle stesse condizioni tra cinque ore... Ma non stato un male male se ce ne fossimo andati tutti e due, insieme. Jean-Paul è stato una parte della mia vita, cominciammo insieme sessant'anni fa". I due giganti del cinema francese Jean-Paul Belmondo e Alain Delon hanno recitato insieme in cinque film, tra cui Borsalino nel 1970. Nonostante una grande e storica rivalità cinematografica, l'amicizia tra i due non è mai scemata, fino alla fine.

Nel frattempo è arrivato anche il ricordo di Claudia Cardinale, che con Belmondo aveva recitato nel film Il clan dei marsigliesi: “Jean-Paul era sorrisi, gioia di vivere, audacia e semplicità. Ringrazio la vita per aver unito i nostri percorsi. Il mio affetto più profondo va ai suoi familiari e in particolari ai suoi figli. Adesso sono rimasta sola. Sono addoloratissima, per me è stato e rimarrà, come per tanti altri, l’immagine della vitalità”, ha detto l’attrice contattata all’Ansa, anche lei trattenendo a stento l’emozione.

Per altre notizie, ecco 10 film per ricordare Michael K. Williams, anche lui scomparso nelle scorse ore.