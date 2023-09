La morte ti fa bella, Meryl Streep colpì Goldie Hawn al volto durante le riprese!

Nel 1992 Robert Zemeckis collaborava con due delle più grandi star del cinema americano, Meryl Streep e Goldie Hawn, in La Morte ti fa Bella. Madeleine ed Helen sono due amiche che finiranno ai ferri corti a causa di un uomo e, per riconquistarlo decideranno di rivolgersi ad una stregona.

La pellicola, diventata un vero e proprio cult degli anni '90, mise in luce l'incredibile talento comico di Meryl Streep e di Goldie Hawn. La prima, che era diventata una vera icona del cinema drammatico si concesse alla commedia mostrando enormi capacità comiche nascoste fino a quel momento. Mentre si sta parlando di un remake de La Morte ti fa bella, non si può far altro che ricordarlo come una delle pellicole più accattivanti e divertenti realizzate da Zemeckis che aveva fatto della fantasia il suo marchio di fabbrica.

La lavorazione della pellicola, però, non fu particolarmente semplice. Entrambi le attrici diedero anima e corpo per i propri ruoli mettendo tutte se stesse ogni volta che doveva essere realizzata una scena. Questo, ovviamente, a volte ha portato anche a spiacevoli incidenti. Durante una ripresa di uno scontro, infatti, Meryl Streep ferì Goldie Hawn alla guancia in maniera non volontaria.

