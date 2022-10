La morte ti fa bella, Jessica Chastain vuole il remake:'Ne ho parlato con Anne Hathaway'

Il premio Oscar Jessica Chastain ha confessato di aver parlato con Anne Hathaway della possibilità di realizzare un remake di La morte ti fa bella, black comedy anni '90 diretta da Robert Zemeckis con protagoniste Meryl Streep e Goldie Hawn. Chastain è una grande appassionata del film e vorrebbe realizzare una nuova versione.

Nel corso di una recente intervista rilasciata a Parade, Jessica Chastain - che pochi giorni fa ha concesso ricordo con rammarico di Robin Williams - ha dichiarato in merito al film:"Stavo giusto parlando con Annie [Hathaway] di questo! Sarebbe così divertente rifare La morte ti fa bella. Farei il ruolo di Meryl Streep o quello di Goldie Hawn. Quando uscì fu un enorme flop. La gente pensava fosse spazzatura! Ma penso che sia un capolavoro".



Uscito nelle sale nel 1992, La morte ti fa bella racconta la rivalità tra due donne (Streep e Hawn) che si contendono lo stesso uomo (Bruce Willis) e accetteranno di bere una pozione magica che promette loro l'eterna giovinezza, finendo tuttavia vittime di orribili effetti collaterali. Diretta da Robert Zemeckis e co-scritta da David Koepp, La morte ti fa bella comprende nel cast Meryl Streep, Goldie Hawn, Bruce Willis e Isabella Rossellini.



Il film è ricordato anche per l'innovativo utilizzo della CGI e vinse un premio Oscar per i migliori effetti visivi.

