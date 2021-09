Mortal Kombat: la Warner Bros. è già al lavoro su 'diversi' spin-off del film

Secondo quanto riferito da Variety, la Warner Bros. starebbe già sviluppando diversi spin-off di Mortal Kombat nel tentativo di cavalcare il successo ottenuto quest'anno dal reboot live-action, disponibile per l'home-video da qualche mese.

Come saprete, negli Stati Uniti tutti i film del 2021 di Warner Bros. hanno ottenuto una particolare distribuzione contemporanea sia nelle sale cinematografiche che sul servizio di streaming on demand HBO Max. Fatta eccezione per Justice League di Zack Snyder, che è uscito come esclusiva streaming, titoli come Godzilla vs. Kong e The Suicide Squad hanno ottenuto un grande successo tra sala e piattaforma digitale, e Mortal Kombat non è stato da meno: nonostante abbia incassato solo $82 milioni di dollari in tutto il mondo, infatti, il film prodotto da James Wan è stato il più visto su HBO Max con 5,5 milioni di singoli account nei primi 17 giorni di programmazione.

Sebbene il successo sia difficile da quantificare in termini pre-pandemia, sicuramente Warner Bros. dev'essere rimasta soddisfatta del risultato, dato che come si legge su Variety la major avrebbe accelerato i lavori per ampliare la saga con diversi spin-off incentrati sui personaggi dell'universo di Mortal Kombat.

