Mortal Kombat: Warner Bros. lavora ad un lungometraggio animato?

Per il momento si tratta solo di voci ma sembrerebbe che la Warner Bros. sia intenzionata a realizzare un film animato di Mortal Kombat e che il progetto sia in fase di sviluppo. Il leggendario videogame di combattimento di Ed Boon e John Tobias, sembra stia per entrare nel regno dei film animati. A svelare tali indiscrezioni è Revenge of The Fans.

Secondo il recente rapporto non solo ci sarebbe la certezza della produzione di un film d'animazione con personaggi quali Sub-Zero, Scorpion, Johnny Cage o Sonya Blade, ma addirittura ci sarebbe già un cast approvato.

In base quanto viene riportato tra gli attori coinvolti nel film animato di Mortal Kombat dovrebbero esserci Joel McHale e Jennifer Carpenter protagonisti, con Darin DePaul, Fred Tatasciore, Grey Griffin, Ike Amadi, Kevin Michael Richardson e molti altri.

Pare che Joel McHale possa vestire i panni di Johnny Cage mentre Jennifer Carpenter sarà Sonya Blade e Jordan Rodrigues presterà la voce a Liu Kang. Ricordiamo che la nuova versione videoludica di Mortal Kombat, la numero 11, uscirà proprio quest'anno.

Il primo film live action di Mortal Kombat risale al 1995, per la regia di Paul W.S. Anderson, mentre il sequel, Mortal Kombat - Distruzione totale, arrivò nei cinema nel 1997.

Il primo live action venne stroncato dalla critica ma fu un grande successo al botteghino mentre il secondo si rivelò un flop clamoroso.

La prima uscita della serie di videogiochi 'picchiaduro' di Mortal Kombat risale al 1992 mentre il marchio venne acquisito qualche anno fa dalla Warner Bros.