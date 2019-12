Mortal Kombat: ufficializzata una nuova data d'uscita del film prodotto da James Wan

Warner Bros. ha ufficializzato una nuova data d'uscita del nuovo Mortal Kombat, film ispirato alla celebre serie di videogiochi, inizialmente programmato in uscita il 5 marzo 2021 e ora anticipato al 15 gennaio 2021. I fan dovranno attendere due mesi in meno per vedere la nuova versione del franchise videoludico al cinema.

Mortal Kombat è prodotto dal regista di Aquaman, James Wan, con Greg Russo parte del progetto in qualità di sceneggiatore. Le riprese del film sono cominciate all'inizio del 2019, quando Russo ha condiviso il teaser che mostrava i progressi fatti sulla lavorazione del film.

Da quel momento in poi sono arrivati aggiornamenti sui protagonisti del film. Ludi Lin nei panni di Liu Kang, ha condiviso settimana scorsa quella che a tutti gli effetti sembrava una scena di combattimento. Lewis Tan parteciperà al film, in un ruolo non ancora definito.



Altri ruoli già assegnati sono quelli di Raiden, interpretato da Tadanobu Asano, Sonya Blade interpretata da Jessica McNamee, Scorpion che verrà impersonato da Hiroyuki Sanada, Jax Briggs interpretato da Mehcad Brooks e Joe Taslim nei panni di Sub Zero.

Insieme alla data d'uscita di Mortal Kombat, Warner Bros. ha annunciato che The Flash uscirà il 1° luglio 2022 mentre il nuovo film di Matrix sarà nelle sale il 21 maggio 2021.

Lewis Tan ha condiviso una foto dal set di Mortal Kombat qualche giorno fa, proprio nelle ore in cui venivano mostrati i poteri di Sub Zero.