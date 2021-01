Mortal Kombat è trend topic su Twitter insieme a Steve Harvey: il perché è esilarante

Stranamente ma curiosamente, nella foto ufficiale Brooks somiglia in modo sorprendente proprio a Harvey, il che ha lasciato scatenare i fan in commenti, GIF e video esilaranti al riguardo, lasciando salire tanto Mortal Kombat quanto Harvey tra le key più in voga del social network. In calce trovate qualche esempio. Precedentemente programmato per la metà di gennaio 2021, Mortal Kombat uscirà invece il 16 aprile 2021 , in piena primavera, e sarà possibile vederlo sia nelle sale cinematografiche che in esclusiva per il mercato americano su HBO Max, come del resto tutto il listino film della Warner previsto per l'anno prossimo. Nelle prossime settimane dovrebbe anzi debuttare anche il primo trailer ufficiale dell’adattamento cinematografico, che già lo scorso dicembre era stato inutilmente anticipatodal produttore. Proprio a proposito dei ritardi del trailer di Mortal Kombat , lo stesso Todd Garner si è scusato con i fan: "A proposito delle novità su MK... A quanto pare NON verranno rivelate oggi... E quindi non posso condividerle con voi in questo momento. Mi dispiace tantissimo! BRUTALITY! Credetemi, sono impaziente proprio quanto voi . Ma ne sarà valsa la pena! Siate forti!" sono state le parole di Garner, apparso su Twitter sinceramente dispiaciuto. Fateci sapere cosa e pensate nei commenti in calce alla notizia.

You couldn't tell me that Jax Briggs here doesn't look like Steve Harvey with a straight face



Also I didn't knew there was Mortal Kombat movie coming this year pic.twitter.com/B9uNrRCfa5 — Souljen (@SouljenX7) January 15, 2021

Mortal Kombat and Steve Harvey trending together pic.twitter.com/j6fXkCuIZM — Flair [Monster] (@FlairGuyMonster) January 15, 2021

😂 RT @joshuachenault1: Between Chris Brown saying Steve Harvey looks like his daughter’s boyfriend and the Internet comparing him to Mortal Kombat’s Jax, I know that man is done with us today 💀 pic.twitter.com/dYzLbzFYmU — Youtube @AmorAntasia (@Amorantasia) January 15, 2021